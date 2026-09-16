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Тысячи иностранцев отправятся в экспедицию по России после молодежного фестиваля

Тысячи иностранцев отправятся в экспедицию по России после молодежного фестиваля

Артем Пряхин/ТАСС Екатеринбург на несколько дней стал территорией непрерывного контента. Международный молодежный фестиваль без устали генерирует ролики и прямые эфиры.

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