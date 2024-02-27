Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали

Гудков объявлен в международный розыск.фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»--> Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (иноагент) по делу о фейках об армии, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.
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