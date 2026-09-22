ТОФ провёл учения по разминированию в заливе Петра Великого

Корабли Тихоокеанского флота провели учения по разминированию в заливе Петра Великого. Тральщики "БТ-100" и "БТ-232" выполнили боевые упражнения, уничтожив учебные мины условного противника, и отразили атаки БПЛА и безэкипажных катеров.
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