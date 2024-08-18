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"Без единого выстрела": Украинские военные сдаются в плен в Курской области

"Без единого выстрела": Украинские военные сдаются в плен в Курской области

ФОТО: Коллаж Царьграда Сегодня 2,5K прочитали Один из боевиков ВСУ рассказал о том, что его соотечественники массово попадают в плен к русским военнослужащим в Курской области.

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