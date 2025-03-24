С кем "Сибирь" сыграет в плей-офф КХЛ: расписание матчей первого раунда

Новосибирская команда заняла седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионатаПосле того как владивостокский "Адмирал" был разгромлен "Нефтехимиком" в своём последнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:7, стало известно, что новосибирская "Сибирь" заняла седьмое место в Восточной конференции.