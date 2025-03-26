"Шойгу – на Урал, Лаврова – в Совбез": Кому выгодны сенсационные инсайды

Ряд Telegram-каналов во вторник опубликовал новость о скором назначении секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу главой Свердловской области, а главой Совбеза, вместо него, якобы станет Сергей Лавров.
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