Более 60 тыс. обращений обработал чат-бот на столичном портале поставщиков в 2024 году

Чат-бот столичного портала поставщиков, который помогает пользователям ориентироваться на сайте и подсказывает ответы на главные вопросы о закупках, обработал в 2024 году 64 тысячи обращений пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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