Обойдя запрет: Трамп может попытаться вывести США из НАТО - Politico

Будни мужчин. Все что нам интересно

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп имеет возможность обойти принятый при действующем главе Белого дома Джо Байдене закон, препятствующий выходу страны из НАТО, сообщает Politico со ссылкой на экспертов в области права.