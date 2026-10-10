«Легализовал и ужесточил террор»: как вермахт получил приказ уничтожать мирное население СССР

85 лет назад командующий 6-й армией вермахта генерал-фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау подписал приказ «О поведении войск на Востоке».
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