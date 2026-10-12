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Жить у воды в Орловской области стало сложнее: новые запреты на строительство

Жить у воды в Орловской области стало сложнее: новые запреты на строительство

4 августа 2026 года в России вступили в силу поправки в Водный кодекс и закон «О безопасности гидротехнических сооружений» – ФЗ № 301.

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