Перемирие к Пасхе, мир к 9 мая. В политкругах обсуждается «100-дневный план Трампа» по Украине В последние дни в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается якобы уже составленный Трампом и его командой план-график завершения войны за 100 дней.
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