К угрозам блокады российского экспорта через Балтийское море нужно отнестись со всей серьёзностью. Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.
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