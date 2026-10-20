Лифтинг-маски — это отличный способ продлить молодость кожи своего лица. Современные косметические компании предлагают большое количество продуктов, оказывающих лифтинг-эффект, но мало кто знает о том, что аналогичные маски можно делать в домашних условиях, используя только подручные материалы и ….