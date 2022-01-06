Сказочные замки донских хуторов

Читатели «Нашего времени» активно откликнулись на предложение редакции рассказать и показать, как украшены их родные хутора и станицы, малые города и поселки.
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