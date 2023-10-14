КамАЗ готовится представить серийный «Челнок»? Запатентован логотип нового грузовика КамАЗа, у которого не будет кабины

КамАЗ запатентовал графическое изображение логотипа своего нового грузовика под названием «Челнок». Не исключено, что компания в скором времени сможет представить серийную версию своего принципиально нового грузовика.
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