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Голландская депутатка зиганула в порыве ненависти к России

Голландская депутатка зиганула в порыве ненависти к России

Политнавигатор Нидерландка Хильде Вотманс простерла руку в жесте, напоминающем нацистское приветствие, когда говорила об «агрессии» России в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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