Задержание уличной банды в Белгороде: избивавшие прохожих начали извиняться (ВИДЕО)

Эти черножопые шакалы только толпой способны нападать, тем более эта мразь выходец с Украины. Припаять терроризм и лоб зеленкой намазать. Чтоб заражение не получил, когда в лоб стрельнут.

Erl Schweizer

По элементарной логике прощение за пролитую кровь невинных граждан, за унижение человеческого достоинства, за создание угрозы жизни граждан быть не может. Прощение обязано быть произнесенным исключительно после отбывания наказания в тюрьме как залог остатков чести для возможности выхода на свободу. Возраст в случаях, когда человек осознанно создает угрозу жизни другим, значения вообще не может иметь. Родители обязаны также быть наказаны. Дети ... , хрен в стакан уже не пролазит, а все дети. Закон не может быть абсурдом.