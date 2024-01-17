Подробности о задержании членов уличной банды, которые избивали случайных прохожих в Белгороде. Под стражу заключены пять человек, ещё один участник группировки остаётся в розыске.
Задержание уличной банды в Белгороде: избивавшие прохожих начали извиняться (ВИДЕО)
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Никаких устных извинений! С жертвами расплачиваться только деньгами (за моральные + физические страдания) и срок не менее 10 лет!
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18 час.
СА
Сергей Андросов
Эти черножопые шакалы только толпой способны нападать, тем более эта мразь выходец с Украины. Припаять терроризм и лоб зеленкой намазать. Чтоб заражение не получил, когда в лоб стрельнут.
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12 час.
Erl Schweizer
По элементарной логике прощение за пролитую кровь невинных граждан, за унижение человеческого достоинства, за создание угрозы жизни граждан быть не может. Прощение обязано быть произнесенным исключительно после отбывания наказания в тюрьме как залог остатков чести для возможности выхода на свободу. Возраст в случаях, когда человек осознанно создает угрозу жизни другим, значения вообще не может иметь. Родители обязаны также быть наказаны. Дети ... , хрен в стакан уже не пролазит, а все дети. Закон не может быть абсурдом.
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10 час.
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