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Царьград

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МЧС посоветовало всем жителям России подготовить "тревожный чемоданчик"

МЧС посоветовало всем жителям России подготовить "тревожный чемоданчик"

В нём должны быть предметы первой необходимости минимум на трое суток.МЧС России порекомендовало жителям России заранее позаботиться сбором "тревожного чемоданчика".

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