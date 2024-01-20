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Экономист Беляев назвал нецелесообразным хранение сбережений в долларах

Экономист Беляев назвал нецелесообразным хранение сбережений в долларах

Хранить накопления в долларах США сейчас нецелесообразно. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя рост наличных сбережений россиян в валюте на 1,6% за ноябрь 2023 года, до $96,9 млрд.

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