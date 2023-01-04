В штаб Бердыева в «Сочи» войдут Хохлов и Кириченко. Точилин может остаться в системе клуба

Стало известно, кто войдет в штаб нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева. Его помощниками станут Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко и Александр Мацюра, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
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