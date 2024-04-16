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Закон и Порядок

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Как беглые украинцы Россию виноватой делают

Как беглые украинцы Россию виноватой делают

  Понаехали беглые хохлополитики с украины, ставшие в России блогерами и военкурами, и уже учат, и пытаются мне доказать что украинцы неуиноватые, это Путин и Россия виноватые в том что нацистами чуть ли не весь украинский народ стал.

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