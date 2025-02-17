Катарсис дыхательных путей

Дядю Яшу таки уложили в больницу.Сегодня навестил его:- Ну как, дядь Яш? Как настроение, самочувствие и вообще?- Ой, Слава, что я тебе скажу! Я тут подцепил отличную деваху! Шестьдесят девять лет, бывшая зав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии