Катарсис дыхательных путей

Дядю Яшу таки уложили в больницу.Сегодня навестил его:- Ну как, дядь Яш? Как настроение, самочувствие и вообще?- Ой, Слава, что я тебе скажу! Я тут подцепил отличную деваху! Шестьдесят девять лет, бывшая зав.