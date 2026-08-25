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Почему представители «Русской общины» выступили с антипалестинским заявлением?

Почему представители «Русской общины» выступили с антипалестинским заявлением?

  Ультраправое националистическое движение «Русская община» потребовало запретить въезд в Россию палестинцам, включая студентов, уже получивших разрешение на обучение в российских ВУЗах.

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