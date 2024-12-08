Путин наградил орденами медиков, погибших при крушении вертолета под Кировом

Президент России Владимир Путин приставил к орденам Пирогова медсестру Татьяну Гмызину, медбрата Сергея Широких и врача Александра Гыску, погибших при крушении вертолета санавиации в Кировской области 26 октября.
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