Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра

Двукратный олимпийский чемпион толкнул ядро на 23,56 м на Гран-при Лос-Анджелеса. Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же – его он установил на олимпийском отборе США в июне 2021 года, побив рекорд Рэнди Барнса, который держался 31 год.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх