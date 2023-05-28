Американец Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра

Двукратный олимпийский чемпион толкнул ядро на 23,56 м на Гран-при Лос-Анджелеса. Предыдущий мировой рекорд (23,37) принадлежал ему же – его он установил на олимпийском отборе США в июне 2021 года, побив рекорд Рэнди Барнса, который держался 31 год.
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