Украинский «эксперт» Арестович призвал к терактам в России

Есть такое хорошее еврейское слово “хуцпа”. Означает дерзкую беспримерную ложь “Хуцпа — особый вид гордости, побуждающий к действию, несмотря на опасность оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным”, - пишут сами евреи.