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Украинский «эксперт» Арестович призвал к терактам в России

Украинский «эксперт» Арестович призвал к терактам в России

Есть такое хорошее еврейское слово “хуцпа”. Означает дерзкую беспримерную ложь “Хуцпа — особый вид гордости, побуждающий к действию, несмотря на опасность оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным”, - пишут сами евреи.

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Антон
Вообще-то повода для смеха, в этой статье нет. У власти находятся не совсем адекватные люди и ожидать от них, можно всего. А гибнуть будут наши с вами сограждане
Коська
Если это свершится, ТОГДА УКРАИНА БУДЕТ ПРИЗНАНА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВОМ!!!

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