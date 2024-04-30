ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с ВСУ (ВИДЕО)

В Приморском крае задержали местного жителя, который тайно сотрудничал с националистической организацией, подконтрольной украинской разведке, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ.
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