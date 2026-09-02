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Школьники Нового Уренгоя получили необычное домашнее задание

Школьники Нового Уренгоя получили необычное домашнее задание

Школьники Нового Уренгоя получили необычное домашнее задание. Им нужно пройти викторину «Хлеб Ямала», сообщили в пресс-службе одноименного фестиваля.

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