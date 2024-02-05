Вот так откроешь старый советский журнал, и понимаешь что НИЧЕГО не изменилось

На даче нашёлся советский "Огонёк" 1970 года, посвящённый юбилею Ленину. Было весьма любопытно полистать Зацените карикатуры с высказываниями Ильича: Кажется, мы в нашей современной новостной повестки недалеко ушли от тех времён.