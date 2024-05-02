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Чарльз Баркли может покинуть TNT в случае неудачных переговоров с НБА по правам на телевещание

Доля TNT в переговорах по правам на телетрансляции НБА остается под вопросом. Платформа соревнуется с NBC за последний пакет, после того как лига договорилась с Disney и Amazon.

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