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Лавров: России всё равно, чем закончатся президентские выборы в США

Лавров: России всё равно, чем закончатся президентские выборы в США

Москве всё равно, чем закончатся американские президентские выборы с учётом того, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией, заявил в интервью журналу Newsweek глава российского МИД Сергей Лавров.

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