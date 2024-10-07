Лавров: России всё равно, чем закончатся президентские выборы в США

Москве всё равно, чем закончатся американские президентские выборы с учётом того, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией, заявил в интервью журналу Newsweek глава российского МИД Сергей Лавров.
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