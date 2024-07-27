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Царьград

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Раненый боец СВО не пережил удара со спины: Убийца-рецидивист и пособники - в бегах на Кубани

Раненый боец СВО не пережил удара со спины: Убийца-рецидивист и пособники - в бегах на Кубани

Олег Рябчиков, участник СВО, получивший ранение, умер от полученных травм в результате нападения. По данным следствия, ему были нанесены удары в спину - в районе груди, что привело к повреждению внутренних органов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Дело чести -найти и уничтожить !
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