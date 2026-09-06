Как я сделала дачную жизнь комфортнее: пять гаджетов, которые реально выручают

Каждый год с наступлением тёплых дней передо мной встаёт одна и та же дилемма: с чего начать дачный сезон? Сначала хочется просто пожарить мясо на открытом воздухе, потом вспоминаешь про заросшие дорожки, пыльные окна и вечно разряжающийся телефон.