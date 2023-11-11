Журналист Моррис шокирован гибелью военных ВСУ при награждении в селе Димитрово

Американского журналиста Клейтона Морриса шокировала новость о ликвидации высокопоставленных офицеров Вооружённых сил Украины во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
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