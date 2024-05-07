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Военное обозрение

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Благодаря новому турецкому двигателю ударный беспилотник Bayraktar TB3 побил собственный рекорд высоты

Благодаря новому турецкому двигателю ударный беспилотник Bayraktar TB3 побил собственный рекорд высоты

Новая турбодизельная силовая установка PD-170 значительно опережает конкурентов.

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