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test mazurok

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📖 В Крыму стартовал выпуск серии книг «Очевидцы», посвящённой ключевым историческим событиям полуострова В День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов, председатель Комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодёжной политике Владимир Бобков рассказал о создании новой книжной серии «Очевидцы».

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