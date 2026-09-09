📖 В Крыму стартовал выпуск серии книг «Очевидцы», посвящённой ключевым историческим событиям полуострова В День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов, председатель Комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодёжной политике Владимир Бобков рассказал о создании новой книжной серии «Очевидцы».