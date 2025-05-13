Полицейские Красноярского края проверили 378 иностранцев в ходе масштабного миграционного рейда

Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, УФСБ, Пограничной службы ФСБ, Министерства обороны, при силовой поддержке 126 сотрудников Росгвардии были проведены межведомственные оперативно-профилактические мероприятия на территории Ленинского района краевой столицы.