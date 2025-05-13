Полицейские Красноярского края проверили 378 иностранцев в ходе масштабного миграционного рейда

Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, УФСБ, Пограничной службы ФСБ, Министерства обороны, при силовой поддержке 126 сотрудников Росгвардии были проведены межведомственные оперативно-профилактические мероприятия на территории Ленинского района краевой столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Александр Куренков поздравил связистов ведомства с профессиональным праздником - Днем радио
- Начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков поздравил ветерана с Днём Победы
- Руководители УМВД России по Архангельской области поздравили с наступающим праздником легендарного ветерана-фронтовика Сергея Николаевича Табанина
Свежие комментарии