Самая дерзкая банда СССР, которая не боялась даже Сталина. Кто сумел ее остановить?

Послевоенные годы в Советском Союзе были омрачены, помимо разрухи, небывалым разгулом преступности. Поэтому сотрудники милиции, которые могли дать бандитам достойный отпор и обеспечить безопасность граждан, становились настоящими легендами.
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