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Похоже на анекдот, но это правда: Поликлиники только делают вид, что лечат. Практика складывалась годами

Похоже на анекдот, но это правда: Поликлиники только делают вид, что лечат. Практика складывалась годами

Представьте: вы заходите в личный кабинет на региональном портале медуслуг, чтобы записаться к терапевту, и видите, что завтра у вас сразу два приёма – к кардиологу и гастроэнтерологу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Walk
Walkизменено

Раньше в поликлиниках на дверях кабинетов было написано, какой врач принимает: терапевт, хирург и пр. А сейчас в большинстве поликлиник написано просто "Консультационный кабинет". А кто там принимает знают только в регистратуре. Вот такое теперь отношение к народу. Просто консультируют, выписывают лекарства и говорят в какой аптеке покупать.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

потому что врачи остались те которые или купили дипломы или заплатили за зачет. все исключительно лечат по компьютеру. даже не прослушает пациента и не доторгуюсь до него. а таблетки выписывает самые дорогие что есть в аптеках. вот люди в стране дохнут как мухи. запись на неделю а то и больше растягивают. а у кабинета всего один или два пациента на день. имидж подымают тем кто ничего в медицине не понимает.