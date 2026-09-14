Похоже на анекдот, но это правда: Поликлиники только делают вид, что лечат. Практика складывалась годами

Представьте: вы заходите в личный кабинет на региональном портале медуслуг, чтобы записаться к терапевту, и видите, что завтра у вас сразу два приёма – к кардиологу и гастроэнтерологу.
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Спасение утопающих -дело рук самих утопающих! Медицина тут сбоку..
Это "наши власти" строят в России олигархический капитализм. Для них главное - себя и своих не забыть.
Ох и мутно всё. Дураки побеждают дороги.
А мне хирург сказал что могла бы посмотреть в интернете, как лечиться.
ДА с медициной в рф-ХАНА-ЭТО НЕ СССР"!
Дача во Франции у белокурой женщины , все идет по плану , а лохи ждите приема🥸
это все сверху зарабатывают на лекарства огромные деньги!
Раньше в поликлиниках на дверях кабинетов было написано, какой врач принимает: терапевт, хирург и пр. А сейчас в большинстве поликлиник написано просто "Консультационный кабинет". А кто там принимает знают только в регистратуре. Вот такое теперь отношение к народу. Просто консультируют, выписывают лекарства и говорят в какой аптеке покупать.
потому что врачи остались те которые или купили дипломы или заплатили за зачет. все исключительно лечат по компьютеру. даже не прослушает пациента и не доторгуюсь до него. а таблетки выписывает самые дорогие что есть в аптеках. вот люди в стране дохнут как мухи. запись на неделю а то и больше растягивают. а у кабинета всего один или два пациента на день. имидж подымают тем кто ничего в медицине не понимает.
заметили как прием идет , как конвейер