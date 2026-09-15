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Минобороны РБ: Белоруссия не готовится к наступлению на соседние страны

Минобороны РБ: Белоруссия не готовится к наступлению на соседние страны

Замглавы Минобороны Белоруссии Павел Муравейко подчеркнул, что в настоящее время Минск не рассматривает никакие наступательные действия, а всевозможные рассуждения, что вооруженные силы республики якобы готовятся к наступлению на соседние страны, являются абсолютно беспочвенными.

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