Минобороны РБ: Белоруссия не готовится к наступлению на соседние страны

Замглавы Минобороны Белоруссии Павел Муравейко подчеркнул, что в настоящее время Минск не рассматривает никакие наступательные действия, а всевозможные рассуждения, что вооруженные силы республики якобы готовятся к наступлению на соседние страны, являются абсолютно беспочвенными.
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