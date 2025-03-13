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В Крыму построят два новых водохранилища

В Крыму построят два новых водохранилища

В Крыму планируют построить два новых водохранилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

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