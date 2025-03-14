После нападения подростков в «Салават Купере» власти организуют проверки в школах

После нападения подростков на мужчину и ребенка в ЖК «Салават Купере», сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут проводить ежемесячные проверки (по месту учебы, жительства и контроль) среди подростков с девиантным поведением.
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