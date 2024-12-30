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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC включил нокауты Анкалаева, Буллета и Гуськова в топ лучших за 2024 год

В число 45 лучших нокаутов попали: Победа Магомеда Анкалаева нокаутом в поединке с Джонни Уокером, который состоялся 14 января 2024-го.

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