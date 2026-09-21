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Царьград

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226 человек и 2 вертолета тушат пожар в нацпарке «Тарбагатай»

226 человек и 2 вертолета тушат пожар в нацпарке «Тарбагатай»

В Абайской области тушат природный пожар, охвативший горную местность на территории национального парка «Тарбагатай»; к операции привлечены 226 человек, 43 единицы техники и два вертолёта, с которых уже выполнено 12 сбросов воды.

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