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Звезда футбола Матвей Сафонов подал жалобу в суд на бывшую жену

Звезда футбола Матвей Сафонов подал жалобу в суд на бывшую жену

Спортсмен требует пересмотреть размер алиментов Матвей Сафонов с бывшей женой, фото: соцсетиВсего месяц назад вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов сыграл свадьбу со своей новой возлюбленной — Мариной Кондратюк.

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