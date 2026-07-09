Звезда футбола Матвей Сафонов подал жалобу в суд на бывшую жену

Спортсмен требует пересмотреть размер алиментов Матвей Сафонов с бывшей женой, фото: соцсетиВсего месяц назад вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов сыграл свадьбу со своей новой возлюбленной — Мариной Кондратюк.
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