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Ямальские власти раскрыли пожелания оленеводов после поездки на стойбища

Ямальские власти раскрыли пожелания оленеводов после поездки на стойбища

Власти Ямала озвучили предложения, которые поступили им по итогам поездок по стойбищам. «Были выслушаны их мнения и получены предложения, в числе которых – увеличение стоимости закупа оленины; расширение перечня содержимого ветеринарных наборов; обеспечение отдалённых стойбищ дровами; изменение перечня товаров, предусмотренных региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

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