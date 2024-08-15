Ямальские власти раскрыли пожелания оленеводов после поездки на стойбища

Власти Ямала озвучили предложения, которые поступили им по итогам поездок по стойбищам. «Были выслушаны их мнения и получены предложения, в числе которых – увеличение стоимости закупа оленины; расширение перечня содержимого ветеринарных наборов; обеспечение отдалённых стойбищ дровами; изменение перечня товаров, предусмотренных региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни», – сообщили в пресс-службе правительства Ямала.