Китайцы предпочитают Volkswagen Passat и Lavida, Tesla Model Y, Nissan Sylphy и кроссоверы BYD. Топ-100 самых популярных моделей машин в Китае

Опубликован перечень самых популярных моделей автомобилей в Китае за три квартала текущего года. В лидерах — BYD: машины этой компании занимают первое, третье, четвертое, седьмое и восьмое места в топ-10.
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