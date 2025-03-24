День 25 марта в истории

День работника культуры. Установлен указом Президента РФ от 27 августа 2007 года. С инициативой учреждения этого профессионального праздника выступил весной 2007 года Александр Соколов, занимавший на тот момент пост министра культуры РФ.
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