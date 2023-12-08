Бийчанин убил 92-летнюю пенсионерку, за которой следил полгода, изучая ее образ жизни

После того как убийца узнал, что женщина получает большую пенсию, он начал изучать ее привычки В Алтайском крае мужчина убил престарелую женщину из-за неплохого дохода в виде пенсии, сообщает региональный СК.
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