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Ученые нашли решение парадокса убийства дедушки путешественником во времени

Ученые нашли решение парадокса убийства дедушки путешественником во времени

Физик из Университета Вандербильта в США Лоренцо Гавассино нашел новое решение парадокса дедушки — известного препятствия для существования путешествий во времени.

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